Lastbil udviklet til el-drift kører i Stockholm

Fredag 25. august 2023 kl: 13:57

Arbejdsmiljøet vil betyde mindre sygefravær



DB Schenker og Volta Trucks samarbejde

Chauffør feedback er vigtigt for produktionen

Af: Redaktionen - Det er vigtigt for os at være på forkant og teste nye innovative løsninger til at reducere udledning fra transport. Det er et naturligt skridt i vores bæredygtighedsarbejde, hvor lastbilens smarte design også skaber et mere sikkert arbejdsmiljø, siger DB Schenkers Viktor Strömblad, der er Head of Land Transport Sverige, Danmark, Island.DB Schenker stræber efter at være verdens førende leverandør af bæredygtig logistik. For at reducere emissionerne fra transport foretager koncernen ændringer på en bred front. Volta Zero er et af mange tiltag, og DB Schenker er den første til at teste lastbilen i det virkelige liv. Fra midt juli har lastbilen med sit iøjnefaldende design kørt i Stockholm. Lastbilen er fremstillet af Volta Trucks, som har investeret stort i at designe arbejdsmiljøet i førerhuset.- Føreren er placeret i midten, hvilket giver et meget bedre overblik og udsyn. Der er ingen skjulte hjørner, fremhæver Mats Nordin, der er Business Development Manager hos Volta Trucks.- Førerhuset er placeret lavt, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Derudover kan føreren bruge både højre og venstre dør, hvilket øger trafiksikkerheden. Det faktum, at dørene åbner ved siden af køretøjet, i stedet for lige ud, øger sikkerheden yderligere, fortsætter han.DB Schenker koncernen har bestilt 1.500 lastbiler. DB Schenker Nordics ser et stort potentiale i at bruge dem på det nordiske marked.- Volta Zero's innovative design med fokus på arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed, samt at være på forkant, viser, hvordan vi i DB Schenker arbejder med disse problemstillinger, siger Viktor Strömblad fra DB Schenker.- Takket være samarbejdet mellem DB Schenker og Volta Trucks har vi udarbejdet en strategi for DB Schenker i Norden. Det er en stor opgave at opbygge den nordiske flåde op, siger Mats Nordin.Midt juli kører den første Volta Zero i Norden gaderne i Stockholm. Og senere i år følger flere Volta Zero efter andre steder i de nordiske lande.- Feedbacken fra vores chauffører og transportører under pilottestene vil være værdifulde, når det er tid til at starte masseproduktionen af de 1.500 lastbiler til DB Schenker, siger Viktor Strömblad.DB Schenker er en af verdens ledende logistikleverandører med cirka 76.100 medarbejdere på 1.850 pladser i over 130 lande. DB Schenker i Danmark har cirka 320 medarbejdere fordelt på to afdelinger. DB Schenker har som mål at være CO2 neutralt i 2040.DB Schenker koncernen har bestilt 1.500 lastbiler. DB Schenker Nordics ser et stort potentiale i at bruge dem på det nordiske marked.

