Dansk økonomi står over for en afmatning - men ikke en decideret krise

PROGNOSE:

Fredag 25. august 2023 kl: 13:48

Af: Redaktionen

I prognosen, der er baseret på nye fra Danmarks Statistik, skønner Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at BNP ender med at vokse med 0,8 procent i 2023, hvilket er mindre end året før, hvor væksten var på 2,7 procent i 2022. I 2024 og 2025 vil væksten ifølge prognosen tage til igen med henholdsvis 1,5 og 1,7 procent.









- Det har rusket godt og grundigt i dansk økonomi, men vi er kommet godt igennem både coronakrisen, forsyningskrisen og energikrisen, mens beskæftigelsen har sat rekord på rekord på trods af den historisk høje inflation. Derfor står økonomien på et solidt fundament, hvor vi godt nok forventer en noget lavere BNP-vækst i år end sidste år, men en decideret krise tror vi ikke på, siger Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.









- Når vi forventer lavere vækst i BNP, skyldes det i høj grad, at vi vurderer, at de historisk store rentestigninger fortsat ikke er slået fuldt ud igennem på økonomien, men at det vil ske i den kommende tid, siger hun videre.









Beskæftigelsen vil falde en smule

Den private beskæftigelse har måned for måned sat ny rekord gennem cirka to år, men nu vurderer AE, at der sker et vendepunkt. Alligevel forventer AE kun en mindre tilbagegang på 9.000 personer set over perioden 2023- 2025.









- Rekordernes tid lakker mod enden for beskæftigelsen, men det er også et imponerende opsving, vi har oplevet på arbejdsmarkedet. Vi er dog ikke mere pessimistiske, end vi kun forventer en mindre tilbagegang i de kommende år, siger Sofie Holme Andersen.









Prognosens hovedkonklusioner:

En afmatning forventes at indtræffe. BNP forventes at stige med 0,8 procent i 2023, 1,5 procent i 2024 og 1,7 procent i 2025

Beskæftigelsesrekorderne fra 2022 og 2023 forventes at ophøre ved udgangen af 2023, efterhånden som afmatningen rammer arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen forventes at stige med 31.500 personer i 2023, hvorefter den ventes at falde med 20.500 personer i 2024 og 5.500 personer i 2025

Bruttoledigheden forventes at stige til 105.000 personer i slutningen af 2025, mens langtidsledigheden ventes at følge med op og ende på lidt over 20.000 personer ved udgangen af 2025

Inflationen er aftaget markant, og det forventes, at inflationen vil blive 3,7 procent i 2023, faldende til 2,4 procent i 2024 og 2,1 procent i 2025

De stigende renter er endnu ikke slået fuldt igennem i økonomien generelt, men ser efterhånden ud til at have slået igennem på boligmarkedet, hvor det forventes, at det værste er overstået









Prognosens hovedtal:







2022 2023 2024 2025 BNP-vækst 2,7 pct. 0,8 pct. 1,5 pct. 1,7 pct. Ændring i forbrugerprisindekset 7,7 pct. 3,7 pct. 2,4 pct. 2,1 pct. Ændring i beskæftigelsen 116.000 pers. 31.500 pers. -20.500 pers. -5.500 pers. Ændring i privat beskæftigelse 104.000 pers. 21.000 pers. -23.500 pers. -6.500 pers. Ændring i bruttoledigheden -30.500 pers. 8.500 pers. 12.000 pers. 7.000 pers.









Interesserede kan se prognosen fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd









