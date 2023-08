Tysk og italiensk transportkoncern etablerer joint venture i Italien

Fredag 25. august 2023 kl: 13:18

Fuldender det europæiske netværk

Om Fercam:

Om Dachser:

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dachser vil få en andel på 80 procent i det nye selskab. hvilket vil styrke og fuldende virksomhedens europæiske netværk. Etableringen af det nye joint venture mellem Dachser og Fercam afventer nu konkurrencemyndigheders godkendelse.I henhold til vilkårene i den kontrakt, de to virksomheder har indgået, vil Fercam udskille divisionerne Fercam Distribution (stykgods) og Fercam Logistics (kontraktlogistik) fra Fercam AG og integrere dem i det nye selskab inden årets udgang. De to divisioner, der beskæftiger 920 medarbejdere på 43 afdelinger i Italien, skabte i 2022 en omsætning på omkring 400 millioner euro - knap 3 milliarder kroner.Fra begyndelsen af 2024 vil det uafhængige selskab operere under navnet "Dachser & Fercam Italia S.r.l." og referere direkte til Alexander Tonn, COO for Road Logistics hos Dachser. Stykgods- og kontraktlogistikforretningen i Italien vil som hidtil blive ledet af Fercam's distributions- og logistikchef, dr. Gianfranco Brillante, og hans team, hvis ekspertise vil sikre kontinuiteten på det italienske marked. Fercam AG vil eje en andel på 20 procent i Dachser & Fercam Italia S.r.l.Fercam Transport (national og international vej- og jernbanetransport), Fercam Air & Ocean og Fercam Special Services (kunst, messer og events, hjemmelevering, flytning samt arkiv- og dokumenthåndtering) - herunder alle internationale datterselskaber - forbliver 100 procent ejet af Fercam AG.Det er Fercams intention at fremme yderligere vækst i og internationalisering af disse divisioner i fremtiden, herunder i udlandet.- Som familieejede virksomheder er Dachser og Fercam forenet af en forståelse for værdibaseret ledelse, der sikrer virksomhedens fremtidige levedygtighed gennem generationer. Derfor er det også med stor glæde, at vi nu knytter os endnu tættere sammen og bygger videre på 20 års samarbejde med grundlæggelsen af dette joint venture i Italien, siger Bernhard Simon, der er bestyrelsesformand hos Dachser.Thomas Baumgartner, der er bestyrelsesformand i Fercam AG, peger på, at Dachser er en familieejet virksomhed i dynamisk vækst med korte beslutningsveje og mål ligesom Fercam.- Det gør Dachser den til en fremragende og pålidelig partner for os i forbindelse med alle former for europæiske transporter. I løbet af vores partnerskab har betingelserne imidlertid ændret sig betydeligt, idet markedsandelene er blevet koncentreret blandt nogle få europæiske og globale aktører. Derfor besluttede vi at etablere et joint venture udelukkende til stykgods- og kontraktlogistik. Det er en win-win- situation for begge parter, siger Thomas Baumgartner.Managing Director for Fercam fremhæver, at det nye joint venture giver Fercam mulighed for yderligere at styrke båndene til Dachser og samtidig styrke Fercam's egen position.- At være en del af Dachsers europæiske netværk åbner yderligere muligheder for vækst, især inden for eksport. Det skaber sikkerhed og stabilitet for fremtiden, siger han.Majoritetsovertagelsen af Fercam's forretning inden for stykgods og kontraktlogistik er det tredje store opkøb, Dachser har foretaget for at udvide sit transport- og logistiknetværk i Europa efter Graveleau (Frankrig, 1999) og Azkar (Spanien, 2013).- Med dette opkøb lukker vi det sidste hul og fuldender vores eget stykgods- og kontraktlogistiknetværk på de primære markeder i det kontinentale Europa, fremhæver administrerende direktør for Dachser, Burkhard Eling.- Vores fokus er fortsat på at vokse organisk og bæredygtigt. I år har vi styrket vores tilstedeværelse på centrale markeder som Benelux, Australien, Japan og nu Italien gennem målrettede opkøb, siger han.Dachser og Fercam har arbejdet sammen i 20 år. Fercam har siden partnerskabets start stået for distributionen af alle stykgodsforsendelser med industri- og forbrugsvarer fra Dachsers europæiske netværk i Italien og leverer tilsvarende forsendelser fra Italien den modsatte vej.Dachsers forretningsenhed European Logistics har ikke tidligere haft egne afdelinger i Italien, så joint venture-selskabet vil ikke resultere i strukturelle overlap. Alle medarbejdere i Fercam's divisioner Distribution og Logistics vil fremover arbejde for Dachser & Fercam Italia.På forretningsområdet Food Logistics, der håndterer transport og opbevaring af kølede og ikke-kølede fødevarer, har Dachser været repræsenteret i Italien siden 2017 med tre afdelinger og ca. 270 medarbejdere.Fercam AGhar hovedkontor i Bolzano i den italienske del af Tirol. I 2022 genererede den familieejede virksomhed en omsætning på 1,128 milliarder euro. Fercam AG har afdelinger i 21 lande og et fintmasket netværk af speditører over hele verden. Fercam tilbyder specialiserede ydelser inden for en lang række transport- og logistikområder.Fercam Transport tilbyder vej- og jernbanetransport, Fercam Air & Ocean står for import og eksport med egne toldklareringskontorer, og Fercam Special Services håndterer kunst, messer og events, flytning samt arkiv- og dokumenthåndtering.Dachser er en familieejet virksomhed, der tilbyder transportlogistik, lagerservices og kundespecifikke services inden for to forretningsområder: Dachser Air & Sea Logistics og Dachser Road Logistics. Dachser, der har hovedsæde i Kempten i den vestlige del af den tyske delstat Bayern, tilbyder blandt andet omfattende kontraktlogistikløsninger og branchespecifikke løsninger. Et fintmasket transportnetværk - både i Europa og oversøisk - og fuldt integrerede it-systemer sikrer intelligente logistikløsninger over hele verden.I 2022 genererede Dachser's ca. 32.850 medarbejdere fordelt på 379 afdelinger over hele verden en konsolideret nettoomsætning på omkring 8,1 milliarder euro.I årets løb håndterede Dachser i alt 81,1 millioner forsendelser med en samlet vægt på 42,8 millioner ton. Dachser er repræsenteret af sine egne landeorganisationer i 42 lande.