Fuldskala-simulering af selvsejlende containerskib er gennemført i Norge

Fredag 25. august 2023 kl: 11:57

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Fuldskala-simuleringen af det autonome og elektriske containerskib var en del af en forundersøgelse i aftalen mellem Kongsberg Maritime, Ekornes, Massterly og DB Schenker om at udvikle fremtidens containerskibe, der kan erstatte traditionelle skibe.Skibet skal sejle mellem Ekornes' egen havn ved Ikornnes og havnen i Ålesund, som betjener de vigtigste havne i Europa. Fragtruten på 23 sømil (43 kilometer) gennemføres på tre timer med en hastighed på 7,7 knob. Fartøjet er 50 meter langt, kan bære en last på 300 ton og er designet til formålet med autonom drift og nul emissioner. Målet er, at fartøjet skal sejle uden besætning, men overvåges af Massterlys Remote Operation Center (ROC), som er bemandet af certificerede navigatører og flådeingeniører.Demonstrationen fandt sted på Kongsberg Maritime Training Centre ved Grilstad uden for Trondheim. Her havde de forberedt og testet sejlads med skibet under forskellige vejrforhold, og på forskellige ruter, for at indsamle data om energiforbrug, hastighed, tidsforbrug og navigationsudfordringer.Den primære rute mellem Ålesund og Ikornes går gennem Vegsundet, som giver en udfordrende navigation ved lav hastighed, men generelt energibesparende og fordelagtig.Interesserede kan se området på google mapsDet er en forudsætning, at skibet skal være ubemandet, og der vil derfor ikke være nogen bro på skibet. Det giver plads til last og teknologi, hvor der ellers er faciliteter beregnet til besætning. Skibet bliver det første af sin slags i verden.Demonstrationen på Kongsberg Maritime var en milepæl i projektet. Tilstede var også repræsentanter for Søværnets direktorat i Norge og Naval Dynamics, som har designet skibet. Der er indtil videre udført et stort, krævende og banebrydende arbejde, der demonstrerer Norges ekspertise og innovationskraft.Arbejdet fortsætter nu med yderligere design af skibe og systemer, samt en proces med myndighederne, omkring certificering og regler, der skal være på plads for denne type skibe.- Dette er et strålende eksempel på, hvordan ny teknologi og effektive grænsebrydende samarbejder bidrager til overgangen til emissionsfri transport, siger Hanna Melander, der er Sustainability Manager hos DB Schenker Nordics.DB Schenker og Ekornes har i flere år arbejdet tæt sammen om at etablere miljøvenlige transportløsninger, som en del af logistikken forbundet med produktion og transport af Ekornes' produkter på verdensplan. I 2017 blev landtransport i Europa lagt om til søfragt. Det betød en markant reduktion i antallet af lastbiler på vejene og ikke mindst for lokalsamfundet i Sykkylven. I januar 2023 startede DB Schenker en fast rute for biogas til Ekornes mellem Sykkylven og Oslo.