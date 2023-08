Aktieemission lykkedes og færge kan sejle videre

Fredag 25. august 2023 kl: 11:10

Om ÆrøXpressen:

20. januar 2013 sluttede 150 års færgefart mellem Marstal og Rudkøbing efter et budgetforlig i Ærø Kommune, som lukkede ruten til fordel for øget kapacitet på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg

I juni 2016 blev rederiet ÆrøXpressen IVS stiftet af en gruppe personer med maritim baggrund

I december 2016 blev rederiet til aktieselskabet ÆrøXpressen A/S, som oplyser, at selskabet har over 1.800 aktionærer.

ÆrøXpressen betjener ruten mellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland

Af: Redaktionen "Aktieemissionen lykkedes. Vi er glade for at kunne meddele, at ÆrøXpressen sejler videre!"Sådan står der på færgeselskabets web-side fredag formiddag.De nævnte 10 millioner kroner var et krav fra færgeselskabets bank, hvis banken skulle hjælpe færgeselskabet med at sejle videre på ruten mellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland.