Afmonteringen af billetautomater i Aarhus' bybusser udløser spørgsmål på Christiansborg

Fredag 25. august 2023 kl: 10:20

Kan ministeren forklare, hvorfor bybusserne i Aarhus tilsyneladende mener sig berettiget til at afstå fra at modtage kontanter, når det fremgår af betalingslovens § 81, at der gælder en kontantpligt?



Vil ministeren endvidere forklare, hvorfor det i givet fald skal være lovligt for busser at afstå fra at modtage kontant betaling, når det er tydeligt, at der i de eksisterende dispensationer fra kontantpligten er forsøgt taget hensyn til, at borgere, der har vanskeligtved at bruge andre betalingsmidler end kontanter, ikke rammes i voldsom grad?



Såfremt det måtte være lovligt for bybusserne som betalingsmodtagere at afstå fra at modtage kontanter, vil ministeren medvirke til, at en sådan undtagelse afskaffes blandt andet med henvisning til, at brugerne af bybusserne ofte er børn, ældre, handicappede eller andre, der kan have vanskeligt ved at håndtere andre betalingsmidler?

Af: Redaktionen Spørgsmålene lyder:Interesserede kan læse mere om Midttrafiks beslutning om at afmontere billetautomaterne i bybusserne i Aarhus