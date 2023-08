To tip-trailere tog turen til Sjælland med to tre-akslede trækkere

Torsdag 24. august 2023 kl: 13:16

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er indvendigt beklædt med 10 mm kunststof på siderne i 1.250 mm højde

Om Kildebrønde Transport ApS:

Af: Redaktionen Om de to nye Kel-Berg trailere:De to trailerne er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende.Trailerne, der begge er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumper-ventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

Kildebrønde Transport ApS, der er en familiedrevet virksomhed, blev etableret 1947 nord for Køge med kørsel af mælk og koks. I starten af 70’erne overtog sønnerne Ove og Bjarne Kristiansen virksomheden, som de drev sammen til 1999, hvor ægteparret Ove og Lena Kristiansen overtog den fulde drift. I 2015 flyttede transportvirksomheden fra Køge til Haslev, hvor den i dag 37 enheder, hvor af de 16 er trækkende enheder. Hovedbeskæftigelsen er transport af skrot på hele Sjælland.





