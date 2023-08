Kilometerbaseret og CO2-afhængig vejafgift for lastbiler kommer til debat

Torsdag 24. august 2023 kl: 10:00

I debatten deltager:

Ove Holm, underdirektør vognmandsorganisationen DTL

Lise Jonasen, programchef i Sund & Bælt, der har ansvar for implementeringen af kilometerafgiften

Ole Kveiborg, markedschef i COWI

Af: Redaktionen Den nye kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler blev vedtaget 1. juni. Målet med afgiften er at reducere lastbiltrafikken i Danmark som en af måderne til at skære ved på CO2-udledningen, så vi i Danmark samlet får en samlet CO2-reduktion på 70 procent inden 2030.Afgiften træder i kraft i januar 2025 og betyder, at lastbiler fremover skal betale en vejafgift, der er afhængig af den mængde CO2, de udleder under kørslen - og af antal kørte kilometer.Der er delte meninger om effekten af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler - på både den grønne omstilling og på den danske godstransport. Arrangementet tirsdag 12. september vil derfor indeholde diskussioner om implikationerne af afgiften for opnåelsen af de danske klimamål samt om implementeringen og håndhævelsen af afgiften.Interesserede kan læse mere om arrangementet og tilmelde sigArrangementet finder sted hos vognmandsorganisationen DTL på Grønningen i København K.