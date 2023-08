Amu-center danner rammen om temadag for Kurér- og Varebilstransportører

Onsdag 23. august 2023 kl: 13:59

Program:

10:00 Velkomst v/ AMU Fyn og Thomas Jensen, formand for SKV

10:05 Hvorfor SKV v/ Thomas Jensen?

10:40 Energirigtig kørsel og det kommende krav om CO2 aftryk + totalløsningen v/ AMU Fyn

11:05 Indlæg om forsikringspræmier v/ Carsten Vorborg, If Skadeforsikring og Pelle Bo Jensen, Söderberg og Partner

12:00 Frokost

12:45 Hvordan bliver overenskomsten til? v/ Louise Holm Sommer, Dansk Erhverv

13:15 Omstilling fra diesel til el v/Mustafa Özbek

13:45 Regnskab/budget hvorfor v/ PWC

14.15 Bedre planlægning og større overblik v/ Michael Lund, Truckplanner

14:45 Netværk

16:00 Tak for i dag

Af: Redaktionen Deltagerne vil få indsigt i nogle af de centrale spørgsmål, der optager mange i erhvervet. Mustafa Özbek vil fortælle om omstillingen fra diesel til el. Hvorfor er kurér- og varebilsforsikringer så dyre? Hvorfor er regnskab og budget så vigtige aspekter at have fokus på? Og hvordan bliver en overenskomst egentlig til?Arrangementet er åbent for alle (DTL-medlemmer og ikke-DTL-medlemmer).Temadagen finder sted lørdag 16. september 2023 fra klokken 10:00 til klokken 16:00 hos AMU-FYN på C. F. Tietgens Boulevard 27 i Odense.For at deltage i temadagen beder arrangørerne om, at man tilmelder sig senest torsdag 7. september 2023 kl. 12:00.Tilmelding kan ske ved at kontakte Jens Gjerløv fra DTL på telefonnummer 7015 950 eller via mail på JGJ@dtl.euInteresserede kan læse mere om arrangementet