Bilfri søndag i Aarhus betyder fri adgang til bybusser og letbane

Onsdag 23. august 2023 kl: 09:19

Af: Redaktionen

Aarhus Byråd har med henblik på blandt andet at nedbringe privatbilernes CO2-udledning besluttet at undersøge, hvad kommunens byer kan, når bilerne rykker ud for en dag.









Hos trafikselskabet Midttrafik hilser man tiltaget velkomment og håber, at mange borgere vil benytte lejligheden til at få afprøvet bybusser og Letbanen.









- Bus og letbane kan bidrage til at løse klimaproblematikken og den stigende trængsel på byens veje, siger vicedirektør i Midttrafik, Mette Julbo, og fortsætter:









- Hos Midttrafik arbejder vi målrettet på, at få flere til at benytte kollektiv trafik i de situationer, hvor bus og letbane har en fordel i forhold til bilen. Bilfri søndag og gratis kørsel er et godt incitament for aarhusianerne til at lade bilen stå og prøve en tur med bybusser eller letbane på søndag. Vi håber selvfølgelig, at de vil opleve fordele som ingen bøvl med parkering og muligheden for at tage en ekstra øl til festugen, så de vil bruge bus og letbane en anden gang.









Midttrafik anbefaler, at man bruger Rejseplanen til at planlægge sin rejse på søndag. Hvad angår billetter, kan man lade rejsekort og Midttrafik app blive i lommen og stige på både bybusser og letbane uden at billettere.









Midttrafik understreger, at tilbuddet om gratis kørsel ikke gælder de blå regionalbusser.





Derudover gør Midttrafik opmærksom på, at man ikke kan få sin rejse refunderet på søndag, hvis man har pendlerkort, pensionistkort eller ungdomskort.





Midttrafik refunderer heller ikke billetter, der ved en fejl er købt til søndag.

