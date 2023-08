Tre it-systemleverandører indgår partnerskab

Tirsdag 22. august 2023 kl: 12:56

Af: Redaktionen Carl Peter Frederiksen (CEO v/TungVognsSpecialisten ApS), Rikke Høyer (Co-founder v/Dora Nordic) og Allan Thomsen (Business Unit Manager v/GS Group)

- Vi er superglade og stolte over at kunne offentliggøre et helt nyt samarbejde, som vi kalder: ”One Road”, lyder det fra de tre parter, som hver tager en løsning med i partnerskabet - Dora Nordic kommer med sin ”DORA TMS”, TungVognsSpecialisten (TVS) kommer med sin ”Tacho Online” og GS Group kommer med sin ”Lommyfleet”.





Dora TMS er at ordredisponeringsværktøj, som vognmændene bruger til daglig disponering

Lommyfleet er en flådestyringsplatform

Tacho Online er en køre- og hviletidsløsning





Det særlige ved samarbejdet er, at de tre løsninger bliver ”bundet sammen” således, at data flyder mellem løsningerne og at data dermed kan genbruges i alle tre løsninger.









- Vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet og er sikre på, at det vil bringe transportbranchen til det næste niveau - både hvad angår klimamål, disponering, digitalisering og rådgivning, er budskabet fra de tre parter.

















© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.