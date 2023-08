Årsdag har forkus på omstilling med omtanke

Tirsdag 22. august 2023 kl: 09:48

Hvor står vi i forhold til den grønne omstilling af den tunge transport?

Har vi den infrastruktur og energiforsyning, der skal til?

Hvordan sikrer vi en omstilling, der også er økonomisk bæredygtig for vognmanden?

Programmet for dagen:

10.00-11.30 Generalforsamling i ATL

11.30-12.30 Frokost

12.30 Velkommen til ATL’s årsdag v. ATL’s formand, Henrik Tofteng, Henrik Tofteng A/S

12.40 Ingen vækst uden stærke transportvirksomheder v. adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen

13.10 Grøn omstilling i transport nationalt og internationalt. Hvad betyder det for vores virksomheder? med Anne Kathrine Steenbjerge, CEO, Ancotrans og Lars Feldskou, Group CPO/SVP, Danish Crown

13.45 Pause

14.05 Den grønne plan for transporten - Hvad foreslår DI Transport? v. Transportpolitisk chef, Rune Noack

14.15 Omstilling med omtanke - Hvordan kommer vi videre? Panel med Søren Dupont Kristensen, Executive Vice President og COO, Energinet, Henrik Dehn, Market Manager, Transport, OK, Joakim Nilsson, Business Development Manager, Zero Emission, Volvo Trucks, Lars Jakobsen, Sales Director, Everfuel

15.10 Prisuddeling - Vi uddeler Transportens Lærlingepris og Transportens Lærepladspris

15.30 Pause

16.00 Nyt fra Christiansborg - Det politiske landskab efter ni måneder med SVM-Regeringen. v. Noa Redington, politisk kommentator

16.45 Hvad er udsigterne for dansk erhvervsliv nationalt og globalt? v. Henrik Drusebjerg, Quintet

17.25 Pause

17.45 Korrespondent i frontlinjen - En rapport fra Ukraine v. Rasmus Tantholdt, journalist og reporter på TV2

18.30 Moderator takker af

19:00 Drinks og Middag

Af: Redaktionen Efter flere år med fuld tryk på efterspørgslen er vejgodstransporten under pres fra alle sider. Km-afgift, inflation og usikre konjunkturer. Samtidig står transportvirksomhederne over for en række valg i en tid, hvor alle ønsker en hurtig grøn omstilling, men hvor få giver svar på, hvordan det kan ske på en økonomisk bæredygtig måde.På ATL's årsdag i år forsøger arbejdsgiverorganisationen blandt andet at få svar på følgende spørgsmål:Interesserede kan se mere om årsdagen, der er åben for alle,hvor man også kan melde sig til.ATL's generalforsamling, der finder sted forud for årsdagen, er kun for medlemmer.