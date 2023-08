Energiselskab har fået ny markedschef for transportområdet

Tirsdag 22. august 2023 kl: 09:19

Fremtidens energiløsninger i fokus

Af: Redaktionen Henrik Dehn (tv) træder officielt tilbage som markendschef for Transport i OK 1. september, hvor Claus Skipper overtager posten fuldt og helt. (Foto: OK)Claus Skipper tiltrådte som markedschef for transportområdet 1. juni og har ind til nu kørt et tæt parløb med Henrik Dehn, som officielt træder tilbage 1. september efter godt 11 år som markedschef i OK.- I OK er vi glade for at kunne byde Claus Skipper varmt velkommen. Vi ser ham som det perfekte match, så vi fortsat kan sikre en stærk, god og solid udvikling på transportområdet. Claus har bevist, at han kan skabe flotte resultater uden at gå på kompromis med medarbejdertilfredsheden og ikke mindst kundetilfredsheden, og derfor er jeg sikker på, at han er den rette til at løfte opgaven, siger Claus Linnemann, der er OK’s markedsdirektør for erhvervsområdet.- Der skal samtidig lyde en stor tak til Henrik Dehn, der igennem mere end 11 år har udviklet transportforretningen markant og sammen med sit team har skabt flotte resultater, tilføjer han.I transportsektoren er der et stigende fokus på at implementere grønne og innovative løsninger for at imødekomme fremtidens transportbehov. Claus Skipper ser frem til at tage fat på udfordringerne sammen med sit nye team.- Det er fantastisk at vende tilbage til energi- og transportsektoren, ovenikøbet til OK, som i dag er markedsleder på transportområdet, og Henrik Dehn har været god til at dele ud af sin erfaring og ekspertise i den første tid, siger Claus Skipper og fortsætter:- Fremtidens energiløsninger byder på en bred vifte af muligheder til transportkunderne, herunder e-mobilitet, hvilket jeg ser meget frem til at skulle lede OK ind i sammen med mine gode kolleger i OK Transport.Én af disse kolleger bliver Henrik Dehn, der fortsætter i OK et stykke tid endnu. Han skal i den kommende periode fokusere på OK’s introduktion af ladeløsninger til den tunge transport.- Efter mere end 40 år i olie- og energibranchen er det tid til, at jeg lige så stille trækker mig tilbage for at fokusere på andre ting. Inden jeg trækker mig helt tilbage, ser jeg frem til at igangsætte OK’s introduktion af el-ladeløsninger til den tunge transport, siger Henrik Dehn.Til efteråret vil skiftet blive markeret med en officiel reception, hvor man kan sige farvel til Henrik Dehn og hilse på Claus Skipper.Claus Skipper har brugt størstedelen af sin karriere i transportbranchen og har mange års erfaring fra flere forskellige virksomheder - eksempelvis Continental, Iveco Buses, Evobus og Shell. Claus er 47 år og bor sammen med sine to børn i Dragør. I sin fritid nyder han sit sommerhus i Vendsyssel, hvor han også oprindelig stammer. I Dragør er han engageret i frivilligt arbejde i den lokale idrætsforening.