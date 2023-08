Strejkende chauffører på rasteplads i Tyskland gør krav på godt en halv million euro

Mandag 21. august 2023 kl: 13:46

Af: Redaktionen

Lastbilchaufførerne, der kommer fra Georgien, Usbekistan, Kasachstan og andre centralasiatiske lande, har hyret Edwin Atema fra Holland som deres talsmand og forhandler. Edwin Atema kommer fra det europæiske transportarbejderforbund, ETF.









Ved en tidligere strejke blandt lastbilchauffører fra Østeuropa og Centralasien, som i april var holdt ind på samme tyske motorvejsrasteplads, lykkedes det for Edwin Atema og ETF at få samme polske transportvirksomhed til at betale løn til chaufførerne. Chaufførerne havde den gang strejket i seks uger.





