Fornuftigt CCS-udspil fra regeringen

REDERIORGANISATION:

Mandag 21. august 2023 kl: 13:12

Af: Redaktionen Hvis fangst og lagring af CO2 (CCS) skal blive en afgørende brik i Danmarks klimaindsats, og Danmark samtidigt skal blive CO2-hub, så skal indsatsen et gear op. Det er udgangspunktet for det udspil, som SVM-Regeringen med klima- energi og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Aagaard (M) i spidsen mandag formiddag.Udspillet har titlen ”Klimahandling - i mål med fangst og lagring af CO2".Danske Rederier har længe presset på for en plan, der kan være med til at skalere CCS i Danmark og gøre Danmark til CO2-hub i Europa. Derfor er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen, meget tilfreds med SVM-Regeringens udspil.- Vi når ikke vores ambitiøse klimamål uden CCS. Det er en af de mange puslespilsbrikker, der skal i spil, så derfor er det enormt vigtigt, at regeringen nu kommer med en plan og skaber klarhed for de forskellige aktører på tværs af værdikæden både til lands og til vands, siger Jacob K. Clasen.Danske Rederier lægger særlig vægt på, at regeringen vil arbejde for at indgå aftaler med andre lande, så det er muligt for danske lageraktører at få udenlandsk CO2 i deres lagre.- Vi har med vores undergrund i Danmark en unik mulighed for at blive europæisk centrum for lagring af CO2. For at kunne gribe den mulighed er det dog en forudsætning, at der kommer aftaler på plads med vores nabolande, så det er godt at se, regeringen er på bolden her, siger Jacob K. Clasen.Danske Rederier har flere medlemmer, for hvem CCS er et interessant område. Total Energies og INEOS er klar til at lagre CO2 i undergrunden, og flere rederier ifølge organisationen står skal til at investere i skibe, der vil kunne fragte CO2 fra A til B.- Rederierne står over for nogle enorme investeringer i de skibe, der kan sejle med CO₂. Det er de klar til, men det kræver klarhed om ram­me­be­tin­gel­ser­ne og en vished om, at der er et marked den dag, skibene er klar til at blive søsat. Især arbejdet med at fastlægge transport af CO₂ over landegrænser er vigtigt, så det ser vi frem til at bidrage til, siger Jacob K. Clasen.