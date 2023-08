UDSPIL FRA SVM-REGERINGEN:

Mandag 21. august 2023 kl: 11:54

Fakta om puljerne:

Det er midlerne fra CCUS-puljen og Grøn skattereform-puljen, som SVM-Regeringen foreslår at samle til to store udbud på henholdsvis mindst 0,9 millioner og mindst 1,4 millioner ton CO2

Udbuddenes økonomiske størrelse vil samlet set være cirka 26,8 milliarder kroner fordelt på to udbudsrunder, hvor der afsættes henholdsvis cirka 10,5 milliarder kroner og cirka 16,3 milliarder kroner over en 15-årig periode

Der vil være krav om fangst i 2029, men mulighed for fangst og lagring fra 2028

Det forventes, at det første af de to CCS-udbud sættes i gang i juni 2024 og det andet et år senere

Et nyt udspil, som klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har præsenteret, skal sætter yderligere skub i udviklingen af fangst og lagring af CO2 i Danmark.Udspillet indeholder en plan for de næste CCS-udbud på 27 milliarder kroner, der i stedet for flere mindre dryp samles til to store på henholdsvis mindst 0,9 millioner og mindst 1,4 millioner ton CO2 årligt.Det vil ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet betyde, at flere aktører kan byde ind og dermed skabe større sikkerhed for, at CO2-fangst og lagring kan levere sin andel til at indfri CO2-reduktionsmålene. Samtidig lægges der op til at stille krav om, at projekterne skal være i fuld drift i 2029 i stedet for 2030.- Kampen mod klimaforandringerne i Danmark, Europa og resten af verden kræver, at vi sætter ind på mange områder - og CO2-fangst og lagring er en af de bærende bjælker, når vi skal bygge hele vejen til klimamålene. Derfor rykker vi også kravet om fuld fangst fra 2030 til 2029, så vi hurtigere får mere CO2 fra luften og ned i undergrunden. Udspillet skal også sikre klarere rammer for den spirende branche og på den måde få den danske CCS-industri op i skala og ned i pris. Det kan godt være, at det er nørdet, men det er i nørderiet, at tingene sker, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.For de fremtidige lagringslicenser foreslår SVM-Regeringen desuden at fortsætte modellen med 20 procent statsligt ejerskab, hvilket allerede er gældende for de tre eksisterende licenser. Det giver Danmark en del i gevinsten, når den fælles undergrund stilles til rådighed.- Med dette udspil kridter vi banen op for vores dygtige danske virksomheder. Ved at samle ressourcerne og skabe klare rammevilkår for CO2-fangst og -lagring baner vi vejen for en stærk dansk industri, der ikke kun reducerer vores klimaaftryk, men også skaber vækst og arbejdspladser. Vi går målrettet efter at udnytte vores kompetencer og innovation til at føre an i den grønne omstilling, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).Udspillet sikrer også klare rammevilkår for branchen om ejerskab og regulering for transport af CO2 via rør. Det er en opfølgning på de anbefalinger, CCS-Klyngerne, der er nedsat som led i den samlede CCS-strategi, er kommet med.SVM-Regeringen vil blandt andet udvide de eksisterende regler for transport af CO2 til at omfatte alle former for CO2-transport, hvilket især er vigtigt for transport af CO2 til brug i PtX-anlæg og for CO2, der skal udskibes via havne til lagring offshore.