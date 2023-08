Politikere fra Vestjylland får støtte fra vindvirksomhed og organisationer

Af: Redaktionen I brevet appellerer et enigt byråd til, at udvidelsen af Rute 15 bliver fuldt udbygget til en 2+1 vej med hankeanlæg på strækningen mellem Røgind øst for Ringkøbing og Herning. Henvendelsen indeholder støtteerklæringer fra henholdsvis Vestas, Green Power Denmark og Dansk Erhverv.Et hankeanlæg er et toplanskryds, hvor den ene af to veje, der krydser hinanden, føres over den anden på en bro, og tilslutningen mellem vejene sker via ramper, som er udformet som hanke.Baggrunden for utilfredsheden er blandt andet, at besparelserne på projektet vil betyde, at eksempelvis vindmølletransporter flere steder på Rute 15 fortsat vil sinke den øvrige trafik på de steder, der i første omgang skulle indgå i udvidelsen af Rute 15.- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at det er et enigt byråd, der står bag ønsket om den fulde udbygning af Rute 15, og at det i øvrigt bakkes op af Vestas, Green Power Denmark og Dansk Erhverv. Det sender et tydeligt signal til Christiansborg om, at den fulde løsning er vigtig for os i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger borgmester Hans Østergaard (V).Da Infrastrukturplan 2035 blev offentliggjort i juni 2021, inkluderede den en fuldt ud udbygget strækning mellem Røgind og Herning. Men i Vejdirektoratets endelige indstilling til transportministeren om udbygningen af strækningen, har prisstigninger udhulet den oprindelige plan, så flere delprojekter er taget ud.Delprojekterne inkluderer blandt andet en længere strækning på omkring seks kilometer mellem Attenagrevej og Røgind samt flere kryds, som er nedprioriteret til almindelige 3-benede kryds i stedet for hankeanlæg.I henvendelsen til Christiansborg beder Byrådet om, at i alt fire delprojekter igen indgår i udbygningen af vejen og peger på, at de kan finansieres af regeringens råderum eller via Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by, som er en del af Infrastrukturplan 2035.Byrådet gør samtidig opmærksom på, at der endnu ikke er udmøntet midler fra denne pulje til projekter i den vestlige del af Region Midtjylland.Interesserede kan læse den ovennævnte brevet