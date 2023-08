Verden største flyselskab kommer til Københavns Lufthavn til næste sommer

Fredag 18. august 2023 kl: 13:54

Af: Redaktionen - Vi ser frem til at byde American Airlines velkommen til Københavns Lufthavn. Det er en fantastisk nyhed, at American Airlines har valgt København som ny destination. Jeg håber, vi vil se endnu flere amerikanske turister, for det vil få stor betydning for hoteller og turisme i hovedstadsområdet og resten af Danmark, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.



Philadelphia har 1,6 millioner indbyggere og er den største by i delstaten Pennsylvania. Byen bliver kaldt for USA's fødested, da det var her den amerikanske forfatning blev udarbejdet, og her USA's uafhængighedserklæring blev underskrevet i 1776.





American Airlines, der målt på antal fly og passagerer er verdens største flyselskab, har en flåde på over 900 fly, og flyver med omkring 200 millioner passagerer om året. Selskabet, der er en del af One World alliancen, har samtidig også et af de største rutenetværk i Nordamerika.





American Airlines sætter en Boeing 787-9 Dreamliner ind på ruten med plads til 285 passagerer. Ruten bliver fløjet hen over sommeren fra juni til og med begyndelsen af oktober 2024. Med den nye rute til Philadelphia er der 13 direkte ruter fra København til USA og Canada.









Andre flyselskaber med direkte afgange mellem Københavns Lufthavn og Nordamerika:

SAS har afgange fra København til JFK-New York, Newark-New York, Washington DC, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston, Miami og Toronto

Delta Airlines flyver fra København til JFK-New York

Air Canada har afgange fra København til de canadiske byer Toronto og Montreal



