Fire-akslet lastbil med kran og hejs med trevejs-tip fandt vejen til Næstved

Fredag 18. august 2023 kl: 09:53

Om den nye Volvo FMX 500 8x4:

6-cylinder 12,8-liters Euro 6-dieselmotor på 500 hk

Intelligent fartpilot, der fungerer sammen med lastvognens bremsesystem

I-Shift gearkasse

Alarm for overskridelse af vejbane Globetroller førerhus med spiralfjedre med støddæmpere hele vejen rundt

I begge sider af førerhuset findes to store opbevaringsrum, der er tilgængelige både udefra og indefra Værktøjskasse monteret i venstre side

Alu-afdækning bag kran

Kædekasse ved trækhjul

Sawo hejs CLF 326S-3W med trevejs-tip med hurtigløb

Hiab X-Hipro 302 EP-5 CD kran på 30 tm med fem skud monteret bag førehus

Fire hydrauliske værktøjer

Den nye Volvo er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Frede Andersen & Søn A/S begyndte med en hestevogn i 1903 og første lastbil blev købt i 1915. I dag drives virksomheden af fjerde generation, der kom til i 2009. Den nye Volvo er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

Af: Redaktionen





Frede Andersen & Søn A/S tilbyder entreprenørkørsel af grus og stenmaterialer samt bortkørsel af jord og affald overalt på Sjælland, kran/grabopgaver med kraner fra 16 tm til 58 tm med grab og fly-jib med rækkevidde op til 25 meter. Der til kommer maskin- samt specialtransport af alle typer maskiner i hele Danmark og Sverige. Frede Andersen & Søn A/S råder over 400 containere i mange dimensioner fra 8 - 40 kubikmeter og skibscontainere på henholdsvis 10 og 20 fod.















