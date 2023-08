Elektrisk lastbil kører for offshore-virksomhed i Esbjerg

Torsdag 17. august 2023 kl: 13:59

Af: Redaktionen NorSea har netop fået en af de første fuldelektriske distributionslastbiler på det danske marked på plader. Bilen, som er en Mercedes eActros, skal primært bruges i nærområdet.

Som nogle af de første i Danmark har NorSea valgt at føje den store og tunge, men i klimaforstand lette distributionslastbil til køreplanen. Her skal den i første omgang håndtere palle- og pakkegods i nærområdet, siger Anders Aalund Olsen, der er COO i NorSea. COO - Chief Operating Officer - kan oversættes til vicedirektør på dansk.





- Den kører op til 300 kilometer på en opladning, så der er stadig begrænsninger i at få tung vejtransport til at passe sammen med ambitionen om et emissionsfrit alternativ, siger Anders Aalund Olsen og fortsætter:





- Men nu er vi i gang, og vi glæder os meget til at finde ud af, hvordan vi får vores praktiske hverdag og opgaver til at passe sammen med vores ønske om at være CO2-neutrale senest i 2027. Hvis der skal være bund i vores grønne ambition, så må vi også investere i den, siger han.





Han betegner NorSea's nye batteri-elektriske køretøj som en lastbil, der er meget velegnet til det nære. Der er hverken udledning af CO2 til atmosfæren eller af miljø- og sundhedsskadelige NOx-partikler til nærområdet.





Anders Aalund Olsen er sikker på, at kunderne vil tage den elektriske lastbil til sig.





- I forlængelse af vores egne CO2-målsætninger skal vi som leverandør også bidrage til, at vores kunder får mulighed for at realisere deres grønne ambitioner. Emissionsfri nærtransport er et skridt på vejen, og det er jeg helt sikker på, der vil være efterspørgsel på, siger han.











