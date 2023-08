Politikere afsætter 28 millioner kroner til forskning i omstilling af det maritime område

Torsdag 17. august 2023 kl: 13:41

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De unge, der i dag er på vej gennem de maritime uddannelser, kommer til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling af skibsfarten og hele den maritime branche. Derfor har Danske Rederier sammen med en række andre er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner arbejdet målrettet på at få styrket de maritime uddannelser med yderligere kræfter på forsk­nings­om­rå­det, så de studerende får så god og tidssvarende uddannelse som overhovedet muligt.Vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier Jacob K. Clasen er derfor tilfreds med, at et bredt politisk flertal er blevet enige om atsætte 28 millioner til at opbygge et strategisk forsk­nings­mil­jø inden for grøn omstilling på det maritime område. Midlerne vil komme i form af tilskud til de maritime uddannelser.Jacob K. Clasen fremhæver, at den grønne omstilling af skibsfarten er i fuld gang. Flere og flere færger sejler på energi oplagret i batterier, og i næste måned lægger A.P. Møller - Mærsks første metanoldrevne skib til kaj i København.- Der sker en rivende udvikling på området, og derfor er der brug for at styrke uddannelserne på forsk­nings­om­rå­det, siger Jacob K. Clasen og fortsætter:- Hvis du skal kunne servicere en batteribank på en stor færge eller styre et skib fra broen spækket med den nyeste software og nye grønne brændstoffer, ja så er du altså nødt til at have prøvet kræfter med det under uddannelsen. Derfor er jeg enormt glad for, at et bredt politisk flertal nu sender de maritime uddannelser en saltvand­s­ind­sprøjt­ning, som de kan bruge til at gøre uddannelserne endnu bedre.De 28 millioner stammer fra den såkaldte forsk­nings­re­ser­ve og skal ifølge Uddannelses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets aktstykke til Finansudvalget ses som en målrettet satsning på grøn viden, grønne kompetencer og innovation inden for den maritime sektor.- Vi er i Danmark med helt i front af den grønne omstilling af skibsfarten, og hvis vi fortsat skal være med fremme i feltet, så er det afgørende, at vores studerende får den nyeste viden og de bedste værktøjer. Det er aftalen her med til at sikre, så det er jeg enormt glad for og vil gerne kvittere for, at politikerne har lyttet til vigtigheden af dette, siger Jacob K. Clasen.Interesserede kan se det omtalte aktstykke