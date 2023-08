Regeringen må ind i kampen for større lastbiler i EU

TRANSPORTORGANISATION:

Torsdag 17. august 2023 kl: 12:34

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Baggrunden for ITD's opfordring til transportministeren er, at EU-Kommissionen i juli fremlagde sit forslag til en grøn transportpakke. Forslaget indeholder blandt andet et udspil til nye vægt- og dimensionsregler. Omdrejningspunktet i udspillet er, at EU-Kommissionen vil overlade det til medlemslandene selv, så det ifølge ITD bliver den laveste fællesnævner, der bliver gennemgående.- Det er overraskende uambitiøst af EU-Kommissionen. På den måde bliver det Tysklands 40 tons vægtgrænse, der vil sætte niveauet på de lange transitture, mens vi så kan køre frem og tilbage i Danmark og Sverige med 60 tons. Og det er ærgerligt, fordi potentialet alt andet lige er størst på de lange distancer, siger ITD's administrerende direktør Stefan K. Schou.Derfor opfordrer ITD transportminister Thomas Danielsen til, at Danmark går forrest i kampen om at få presset EU til at være mere ambitiøse på de store lastbiler. EU-Kommissionen har med forslaget indledt vedtagelsesprocessen, hvor det stadigt er muligt at få ændret forslaget. Derfor bør den danske regering efter ITD's mening gribe muligheden og presse på for at få et mere ambitiøst sæt af regler på området.- Den danske regering bør gå proaktivt ind i denne sag og lobbye for, at de nye vægt- og dimensionsregler ikke bliver en fuser, der hverken gavner branchen eller klimaet. Det kan ministeren for eksempel gøre ved at samle de ligesindede lande i en fælles alliance for og lægge et større pres på EU, siger Stefan K. Schou.