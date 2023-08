Forsvaret har skrevet kontrakt om design af nye patruljeskibe

Torsdag 17. august 2023 kl: 12:24

Af: Redaktionen Kontrakten omfatter udvikling af et skibsdesign, der skal danne grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen til anskaffelse og bygning af nye skibe. Designet forventes at kunne være på plads midt i 2025. Forsvarsministeriet oplyser, at SVM-Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri og det generelle samfundsmæssige behov for at øge dansk forsyningssikkerhed er indtænkt og favnet i hele Patruljeskibsprojektet.

Konsortiet Danske Patruljeskibe K/S bliver totalleverandør i projektet for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Involvering af den danske maritime industri og forsvarsindustri vil blive gennemført inden for denne ramme.







Projektet omfatter også udvikling af nye innovative løsninger - eksempelvis inden for det grønne område, inden for anvendelsen af modulær missionsudrustning samt for beslutningsstøttesystemer ombord - områder, hvor dansk industri har styrkepositioner, der kan udvikles videre.







- Patruljeskibsprojektet er et eksempel på en ny måde at gennemføre projekter på i et tæt samarbejde mellem dansk maritim industri, forsvarsindustrien og Forsvaret, siger styregruppeformand i Patruljeskibsprojektet, flotilleadmiral Claus L. Andersen.





- Hvor vi tidligere har stået for en stor del af projektopgaven med koordination, integration af systemer fra forskellige leverandører og tilsvarende opgaver, lægger vi en del af disse ud til Konsortiet Danske Patruljeskibe K/S som totalleverandør. Konsortiet vil som del af dette skulle inddrage dansk industri og underleverandører. Dette sker i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og forventes at starte op efter sommerferien, siger han videre.





Fornyelse nødvendig

Design af nye danske patruljeskibe er nødvendig for at for at sikre grundlag for bygning af skibe til den militære opgaveløsning i det danske nærområde. Herudover designes skibene til at skulle indgå i løsningen af havmiljøopgaven.





Den operative ”kunde” til de kommende patruljeskibe er Forsvaret.





- Sikring af de vitale søveje omkring Danmark er blevet vigtigere end tidligere. Danmark står over for et fundamentalt ændret trusselsbillede. Det stiller nye krav til Søværnets skibe, siger chefen for Forsvarets Skibsprogram, kontreadmiral Torben Mikkelsen.





- Med de kommende fleksible og fremtidssikrede krigsskibe sikrer vi, at vi fremover kan håndhæve dansk suverænitet og forsvare Danmark. Desuden vil en nytænkning af designet betyde, at vi i det maritime domæne er fremtidssikret til håndtering af ændrede behov. Det gælder eksempelvis håndtering af hybride trusler på en hurtigere og mere fleksibel måde end tidligere. Derudover skal de nye skibe indgå i det nationale havmiljøberedskab, siger han videre.

















