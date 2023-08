To gamle isbrydere ender deres dage i Esbjerg

Torsdag 17. august 2023 kl: 12:10

Lidt om de to isbrydere:

Længde: 75,30 m

Bredde: 17,00 m

Dybgang: 8,00 m

Besætning: 34 mand

Fart: 18 knob

6 stk. B&W Dieselmotor (Diesel/Elektrisk) 11.880 Hk

4 stk. Elektromotorer 8.679 kW

4 stk. Skruer

Af: Redaktionen »Danbjørn« og »Isbjørn«, der blev bygget på Odense Stålskibsværft i henholdsvis 1965 og 1966, bliver inden for kort tid flyttet til Esbjerg.Smedegaarden Ship Recycling Esbjerg oplyser, at firmaet løbende vil informere om projektet med at ophugge de to isbrydere, der sidst var ude at bryde is i 1995/1996.Det vil blandet andet blive mulighed for at købe nogle af skibenes 60'er møbler og andre ting.Maskineri: