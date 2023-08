Flyselskab forlader lufthavn i Midtjylland igen

Torsdag 17. august 2023 kl: 11:44

Af: Redaktionen Det betyder, at Midtjyllands Lufthavn må se sig om efter en ny operatør, der vil flyve på ruten. Viborg Kommune oplyser i den anledning, at formanden for Midtjyllands Lufthavn, borgmester Ulrik Wilbek (V), er i dialog med flere mulige operatører.

- Efter næsten et halvt års pause i flyvningerne er det naturligt, at det tager tid at få alle passagerer tilbage på ruten. Vi så imidlertid en god udvikling med pæne tal specielt på morgenflyvningerne fra Midtjyllands Lufthavn til Københavns Lufthavn og aftenflyvningerne fra København. Derfor ærgrer jeg mig over, at DAT nu har opsagt aftalen, siger Ulrik Wilbek og fortsætter:





- Men ærgrelse hjælper ikke noget, så for bestyrelsen handler det nu om hurtigst muligt at få undersøgt, om det er muligt at lave en aftale med en anden operatør.





Ulrik Wilbek fremhæver, at bestyrelsen arbejder meget fokuseret med en mulig operatør, der kan overtage ruten.





- Jeg kan jeg ikke sige noget konkret på nuværende tidspunkt, men jeg er optimistisk i forhold til at finde en løsning, siger Ulrik Wilbek.





Bestyrelsen i Midtjyllands Lufthavn mødtes onsdag, hvorefter medarbejderne i lufthavnen blev orienteret om situationen.





