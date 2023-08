Litauisk transportkoncern vil tiltrække flere chauffører fra Asien

Onsdag 16. august 2023 kl: 11:11

Af: Redaktionen Det er blandt andet med det formål, at Girteka har åbnet kontorer i de to asiatiske lande. Kontorerne ligger i Almaty i Kasakhstan, der grænser op mod Rusland mod nord og i Bishkek i Kirgisistan, der er ligger op Kasakhstan mod syd. Kasakhstans hovedstad, Astana, ligger omkring 7.500 kilometer fra Danmark, hvis ruten går via Tyrkiet.Chaufførmanglen er et globalt problem, der ikke kun berører Europa, men hele verden. Alene i Europa mangler vi 400.000-450.000 chauffører, siger Mindaugas Paulauskas, der er administrerende direktør for Girteka Transport, der er en del af Girteka Group.Han peger på, at der ikke er nogen løsning på chaufførmanglen, da mange af de nuværende chauffører er på vej på pension - og at de unge generationer i øjeblikket ikke finder jobbet som chauffør attraktivt.- Jeg siger i øjeblikket, da jeg synes, at Kasakhstan og Kirgisistan er eksempler på, at der er en fremtid for denne form for job og plads for fagfolk til at udvikle sig, fremfører Mindaugas Paulauskas.Girteka oplyser, at koncernen i dag beskæftiger over 3.000 chauffører, der kommer fra lande uden for EU. Girteka fremhæver også, at den fokuserer på at gøre selve jobbet mere og mere attraktivt, og rekrutteringsprocessen mere gennemsigtig, effektiv og hurtigere.- Det nye kontor for Girteka Transport i Kasakhstan vil give os mulighed for at fremme jobbet som lastbilchauffør lokalt. Vi lægger stor vægt på, at vores rekrutteringsproces er gennemsigtig og sikker for alle potentielle chauffører, siger Oksana Karpovičienė, der er chef for HR Expansion hos Girteka Transport.Girteka, der blev etableret i Vilnius i Litauen i 1996, opererer i dag en flåde på over 10.000 trækkende enheder.