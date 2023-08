Lastbilchauffør slingrede hen ad Vestmotorvejen

Mandag 14. august 2023 kl: 12:50

Af: Redaktionen En politipatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi fik standset vogntoget, og politifolkene kunne efter en alkometertest konstatere, at lastbilchaufføren havde en promille, der lå væsentligt over det tilladte.På grund af promillens størrelse inddrog politiet hans førerret på stedet. Da den 61-årige ikke havde penge til at betale bøden, blev hans lastbil tilbageholdt som sikkerhed.