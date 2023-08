Borgmester indviede ny brandbil

Mandag 14. august 2023 kl: 09:43

Fakta om den nye automobilsprøjte:

En af 35 biler, der er indkøbt via et fællesudbud i Danmark

Leveret af Rosenbauer i Østrig og opbygget hos Rosenbauer i Spanien

Bilen har en Scania CP 28 Crew Cab standard dobbelt kabine med seks siddepladser

Motoren er på 410 hk. Euro 6 og har fuldautomatisk gearkasse

Klimaanlæg

Kamerasystem med 360 graders bird's-eye view og bakkamera

5 tons elektrisk spil med 38 meter stålvire

Lysmast med otte lamper på hver 30 watt, samlet ca. 17.500 lm.

Traffic Advisor på køretøjet bruges ved uheld på vejen

Vandtank på 3.000 liter.

Brandpumpe med en kapacitet på 3.000 liter/minuttet ved lavt tryk og 400 liter ved 40 bar højtryk

Miljøvenligt skumsystem kaldet Variomatic

120 liters skumtank

Elektrisk nedtagelig stige med en 12,4 meter redningsstige

Inverter med en kapacitet på 3.000 Watt

Af: Redaktionen Den nye automobilsprøjte er topmoderne og opbygget med en elektrisk stige med automatisk nedtag, et 360 graders kamera, lavt brændstofforbrug og meget mere. Derudover er der tænkt på brandmændenes arbejdsmiljø, så automobilsprøjten eksempelvis har en indbygget håndvask med både koldt og varmt vand samt klimaanlæg.- Det er vigtigt med moderne udstyr til fremtidens opgaver. Som borgmester sidder jeg i bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen. Her har vi netop godkendt en ny udviklingsplan, hvilket betyder, at der lægges flere ressourcer i brandvæsnet i de kommende år, sagde Lone Jakobi ved indvielsen.- Noget af det, vi skal bidrage med, er selvfølgelig at sikre, at udstyret er i orden, når brandvæsnet skal håndtere flere nye opgaver. Derfor investeres der også i nye brandsprøjter som for eksempel den nye vogn i Odder, kaldet "OD-M1", sagde hun videre og fremhævede, at brandvæsnet blandt andet skal rustes til at håndtere nye opgaver som følge af klimaforandringer med for eksempel større regnmængder, og også terrorbekæmpelse.- Derfor er det vigtigt med moderne udstyr, som kan holde dem kørende, sagde Odder's borgmester.Lone Jakobi var også glad for at møde de lokale brandmænd. Hun roste dem for deres håndtering af en stor gårdbrand øst for Odder og deres hjælp til at bekæmpe silobranden på Studstrupværket sidste år.

