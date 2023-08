Hovedstadens ældste Metro-tog skal moderniseres

Fredag 11. august 2023 kl: 14:56

Af: Redaktionen Metroselskabets har indgået en kontrakt med den franskbaserede Alstom-koncern om, at Alstom skal stå for moderniseringen af de 34 metro-tog, hvilket vi ske på Alstom's værksted i Rotterdam.Og efter længere tids detailplanlægning blev det første tog sendt af sted med en sværtransport, som skal fragte metrotoget ad lendevejene Alstoms værksted.



Gevinst for passagerer og miljøet

Alstom skal i løbet af de kommende tre år renovere togene og dermed sikre driftsstabiliteten, forbedre kundeoplevelsen og gøre det nemmere at vedligeholde samt fastholde togenes sikkerhedsniveau.





Metroselskabet oplyser, at passagerne ikke vil opleve forringelser i servicen, da selskabet øger antallet af tog i drift.





Desuden giver moderniseringen et mindre klimaaftryk, end det fortsatte almindelige vedligehold af de ældre tog ville, ligesom moderniseringen vil forlænge togenes levetid, hvilket udskyder behovet for indkøb af nye tog.





- Vores ambition er fortsat at levere den bedste service til vores kunder samtidig med, at vi sætter det mindst mulige klimaaftryk, siger Rebekka Nymark, der er direktør i Metroselskabet.





Plads til flere i moderniserede tog

Metroselskabet har sat gang i flere projekter for at øge kapaciteten, driftsstabilitet, frekvensen af afgange og i det hele taget gøre Metroen til et mere attraktivt valg. Moderniseringen af de 34 tog er blot ét disse projekter.





De omfattende ændringer, der udføres på Alstom's værksted i Rotterdam, indeholder udover ændringerne i indretningen, så den bliver ligesom de nye, maling af alle paneler, nye gulve, udskiftning af døre og udskifte vigtige dele af undervognen.





- Arbejdet, vi nu skal i gang med, er et godt eksempel på, at man ved hjælp af den rigtige teknologi kan modernisere ældre tog og give følelsen af så-god-som-ny fremfor blot at erstatte dem med nye tog. Ved at udskifte enkeltelementer i metrotoget i stedet for hele togsættet forbedrer vi toget for de mange tusinde daglige brugere, forlænger levetiden på togene og nedsætter klimaaftrykket. Samtidig ved vi, at der over de kommende år vil være stadigt øget kapacitetsbehov. Og det har vi også taget højde for i moderniseringsprocessen ved at skabe mere plads i togene, siger Jörg Nikutta, der er Managing Director for Alstom Danmark.





Hele processen er planlagt i detaljer, og specialister fra Metroselskabet og operatøren Metro Service har og vil løbende være i tæt dialog med Alstom for at give vitale input til den videre proces.







Fakta om de 34 tog:

De 34 tog udgør første generation af tog til den førerløse metro i København

Togene har tilsammen kørt over 95 millioner kilometer

Et metrotog er 39 meter langt og 2,65 meter bredt

Første generation af togs har en maksimal hastighed på 80 kilometer i timen, og med stop bliver gennemsnitsfarten 40 kilometer i timen gennem byen

På M1 og M2 kører de 34 ældste tog sammen med 8 nye, så den samlede flåde på disse linjer er på 42 tog

Oprindeligt skulle de 34 tog udskiftes med nye tog i 2025. Moderniseringen forlænger deres levetid til 2035, så udskiftningen af tog vil ske tre gange hvert 100 år mod hidtil planlagt fire gange hvert 100 år

Moderniseringen er en markant mere klimavenlig løsning end en udskiftning

Med den oprindelige sædeindretning er der plads til godt 270 passagerer i hvert tog. Det øges med den nye sædeindretning til knap 300 Køreplan for levetidsforlængelsen, og hvad skal der gøres ved togene:

Kontrakten, som Metroselskabet har underskrevet med Alstom, har en samlet værdi af 30 millioner euro

Kontrakten løber fra 2023, hvor detaljerne i opgaven kortlægges og de første tog sendes til Rotterdam.

Det sidste tog skal leveres tilbage og være i drift i 2026

Der sættes nye tog ind som erstatning for dem, der er til modernisering i Rotterdam, så passagerne ikke blive påvirket Opgaven indebærer blandt andet:

Ændring af indretningen af sæderne i toget

Udskifte togets brandsikkerhedssystem

Installere nyt system til passagerinformationer - blandt andet med infoskærme

Udskiftning af døre

Udskiftning af kabler og elektronik

Nye gulve

Male inderpaneler

I udbuddet er der stillet krav om, at leverandøren har en ordentlig miljøpolitik med hensyn til sortering og korrekt bortskaffelse af spildprodukter.





Fakta om Alstom:

Alstom servicerer over 35.500 kørende skinneenheder verden over og leverer serviceydelser på tværs af hele transportsystemets levetid - fra design over konstruktion til drift og modernisering

En tredjedel af alle moderniseringer af togsystemer verden over bliver udført af Alstom.

Virksomheden er eksperter i at levetidsforlænge køretøjer, forbedre deres energiforbrug og sænke deres CO2-udledning.

Alstom har gennem de seneste 20 år været til stede på det danske marked og har blandt andet leveret regionaltog, signalsystemer og teknisk udstyr

Alstom skal blandt andet levere 100 nye elektriske tog til DSB





I udbuddet er der stillet krav om, at leverandøren har en ordentlig miljøpolitik med hensyn til sortering og korrekt bortskaffelse af spildprodukter.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.