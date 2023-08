Opbygning har både wirehejs og skørt med elektrisk oplukning

Fredag 11. august 2023 kl: 12:33

Af: Redaktionen Den nye Scania er opbygget med et Sawo-wirehejs CLF432S-3W, leveret fra Sawo i Holstebro. Wirehejset har en optrækskapacitet på 28 ton og har rørføring for kørsel med hejseladskærre samt udtag for automatbagsmæk med Duomatic-kobling monteret i venstre side.Sawo har derudover monteret alu-afdækning på overramme og værktøjskasser bag bilens originale originale skørter med el-opluk med kontakt placeret ved førerhus.