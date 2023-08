Transportuddannelser rykker til bycenter

Fredag 11. august 2023 kl: 12:04

Af: Redaktionen - Hele ideen med at leje en butik i Ishøj Bycenter er, at vi vil være, hvor vores kunder er. Vi har udarbejdet en eventkalender med et ugentligt program, som giver interesserede mulighed for at møde virksomheder indenfor transportbranchen og repræsentanter fra vores erhvervsskole og transportkurser. Samtidig afvikler vi undervisning i pop-up butikken, så alle har mulighed for at få en forsmag på transportverdenen, siger administrerende direktør for Dekra's Region ØST, Anja Brauner-Kristiansen.Dekra vurderer, at mange borgere ikke klar over, de mange muligheder, der er i transportbranchen.Programmet for de to måneder i Ishøj Bycenter byder på ugentlige møder med Jobcentre og A-Kasser, vognmænd og busselskaber, samt et særskilt arrangement, hvor interesserede kan møde lærlinge fra Dekra's erhvervssskole og høre om livet i transportbranchen. Der er også fast inspirationsdag om onsdagen og afvikling af kurser indenfor varebil, flextransport og førstehjælp.For at kunne imødekomme så mange som muligt, har Dekra også en arabisk-talende medarbejder i butikken hver tirsdag, som kan rådgive, vejlede og tolke mellem de forskellige interessenter.Ishøj Bycenter har åbent syv dage om ugen, og Dekra's medarbejdere vil være at finde i pop-up butikken, som ligger tæt på Bilka.