Bornholmske busvognmænd mangler chauffører

Fredag 11. august 2023 kl: 11:45

Om Dekra:

Dekra blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein - en uafhængig organisation med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene

Over årene har Dekra udviklet sig til at være en førende virksomhed inden for sikkerhed - ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i hjemmet

I dag omfatter Dekra's ydelser blandt sndet køretøjsinspektion, ekspertvurderinger i forbindelse med. forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse

Dekra har kontorer i over 60 lande og beskæftiger godt 45.000 medarbejdere

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har stadigvæk svært ved at få besat jobbene som rutebuschauffør. Det er en kæmpe skam, da det er et rigtig dejligt job, hvor man møder mange spændende mennesker og ser den smukke natur på Bornholm hver dag, siger Mark Palmquist, der er direktør i Gudhjem Bus.En af måderne at skaffe nye medarbejdere på er gennem uddannelse. Her i efteråret vil Dekra-organisationen, der er samlet er Danmarks største udbyder af transportkurserder, afholde de kurser, der kvalificerer en til at udføre jobbet som buschauffør. Kurserne omfatter kurser til erhvervelse af både bus- og lastbilkørekort på Dekra's skole på Svalhøjvej i Hasle.