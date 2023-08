Servicebude til hjemmelevering bliver omfattet af ny overenskomst

Fredag 11. august 2023 kl: 10:41

Af: Redaktionen Efter konstruktive forhandlinger er dagligvarekoncernen Salling Group og 3F Transport nået til enighed om en overenskomst for de medarbejdere, der skal levere dagligvarer hjem til kunderne, når Bilka's nye hjemmeleveringsservice går i luften.Salling Group understreger, at det har været afgørende, at Bilka bruger sine egne servicebude, der arbejder på ordentlige ansættelsesbetingelser, som følger både tiden og markedet.Derfor betegner Salling Group det som glædeligt, at drøftelserne med 3F Transport har resulteret i en komplet og underskrevet virksomhedsoverenskomst for de Bilka-medarbejdere, som inden længe skal levere dagligvarer hjem til danskerne.- For at vores kollegaer kan yde deres bedste, er det vigtigt, at de grundlæggende betingelser og arbejdsvilkår er på plads, og derfor ønsker vi i Salling Group naturligvis også, at vores egne servicebude er lønnet på ordentlige vilkår under en velafbalanceret virksomhedsoverenskomst. Vi glæder os over resultatet og sender samtidig en stor tak til 3F Transport for et konstruktivt forløb, siger HR-direktør i Salling Group, Louise Gade.Også hos 3F er der tilfredshed med den nye overenskomst.- Vi er glade for, at det er lykkedes at lave en aftale med Salling Group, der sikrer gode vilkår for alle ansatte. Vi har haft en god og konstruktiv dialog med Salling Group, der endnu en gang tager ansvar og sikrer deres medarbejdere ordnede forhold. Sammen viser vi, at ordentlige arbejdsvilkår og overenskomst selvfølgelig kan lade sig gøre – også når det gælder levering af dagligvarer. Det er afgørende med arbejdsgivere som Salling Group, der tager ansvar for deres ansatte, og det glæder mig, at forbrugerne nu også her kan være sikre på at få deres dagligvarer leveret med fair transport, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.Den nye overenskomst trådte i kraft i 1. juli 2023. De medarbejdere, som den nye overenskomst dækker, har modtaget eller vil snart modtage en ny ansættelseskontrakt, der uddyber de nye vilkår og betingelser.