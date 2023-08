Alle kommuner har fået offentligt tilgængelige ladestandere

Fredag 11. august 2023 kl: 10:24

Af: Redaktionen

Samlet set er antallet af ladepunkter på landsplan de første seks måneder af 2023 steget med godt 3.900, så der ved udgangen af juni 2023 var 13.100 ladepunkter fordelt over hele landet.









- Nu kan vi vist godt slå fast med syvtommersøm, at offentligt tilgængelige ladestandere ikke er et storby-fænomen, da de nu kan findes i alle landets 98 kommuner. Jeg håber, at det er en nyhed, der også kan få smilet frem hos de danske elbilister rundt omkring i landet, siger transportminister Thomas Danielsen (V).









I Transportministeriets opgørelse ses der samtidig en tendens til, at udviklingen i antallet af ladestandere i langt højere grad foregår uden for Region Hovedstaden end tidligere. Over halvdelen af de kommuner, der ligger i top-20 over den største udvikling i antallet af ladepunkter pr. 1.000 indbyggere, er kommuner uden for Region Hovedstaden.









Af nye kommuner i top-20 er Læsø, Rebild, Samsø, Gladsaxe, Hvidovre, Roskilde, Odsherred, Hillerød, Horsens, Hørsholm, Høje Taastrup, Morsø, Norddjurs, Skanderborg, Hjørring og Randers.









Ser man nærmere på tallene for, hvor antallet af ladestandere pr. 1.000 indbyggere er højst, bliver det også tydeligt, at det ikke kun er storbyerne, der er langt fremme. Fanø Kommune indtager førstepladsen efterfulgt af Frederiksberg på en andenplads, hvorefter Tårnby, København og Rebild indtager de efterfølgende tre pladser i top-5.









her: Interesserede kan læse mere om udviklingen i antallet af ladepunkter til mindre biler









© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.