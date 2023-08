Vognmand fra øst fandt bremseløsningen i vest

Torsdag 10. august 2023 kl: 15:05

Af: Redaktionen Vognmand.dk har for nyligt fået endnu en kærre fra Lastas.Freddy Frederiksen forklarer, at det var begyndt at gå ham på, at der altid var problemer med at bremserne på påhængsvogne og trailere skulle repareres med nye bremsebakker og tromler - eller nye bremseklodser og skiver - hver gang, de skulle til syn. Og hvis de ikke skulle have nye bremser, så skulle bremserne lige "varmes op", inden chaufførerne kunne køre i synshallen med dem.Hvorfor var det sådan med påhængsvogne og trailere, når bremserne på forvogne og trækkere kunne køre i tre år, før de skulle have ordnet bremserne.- Jeg begyndte at stille spørgsmål igen og igen, siger Freddy Frederiksen.Og han var vedholdende og lod sig ikke spise af med de mange forklaringer og gode råd, han fik fra forskellig side.Han stillede også Lastas de samme spørgsmål og holdt ved, ind til der kom en løsning på bordet.- Det var ikke bare for min egen skyld, men også for chaufførerne, som kørte rundt med risikoen for at få en bøde hængende over hovedet, siger han.For slet ikke at nævne risikoen for alvorlige ulykker.- Sammen med Lastas fandt vi en løsning, siger vognmanden, der trods slægtskabet med farbroderen, der grundlagde vognmandsvirksomheden, har en landbrugsuddannelse som baggrund.Løsningen er bremser, der er blandt andet er dimensioneret til at bremse lidt mere end det, myndighederne kræver.- De krav, jeg stiller, kan de indfri. De skal blot have tiden til det. Så det skal Lastas have stor ros og tak for, siger Freddy Frederiksen, som kan se det synlige resultat i færre kasserede bremsedele og dermed en langt mindre udgift på vedligeholdelseskontoen og også mindre spild.- Det har jo også noget at gøre med miljøhensyn og ressourcer, siger han og nævner, at han med Lastas' bremseløsning på trailere og påhængsvogne nok har sparet 20.000-30.000 kroner årligt på bremsekontoen - pr. enhed.- Og i synshallen ved de, at chaufførerne fra Vognmand.dk hver gang kommer med materiel, hvor bremserne er i orden.