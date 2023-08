Lufthavnsarrangement sætter fokus på passagerafgifter

Torsdag 10. august 2023 kl: 10:33

Af: Redaktionen

Udgangspunktet for arrangementet i Københavs Lufthavn onsdag 30. august er passagerafgifter, der er et nyt tiltag indenfor grøn transport fra regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark".









Afgiften vil betyde, at billetpriserne i gennemsnit kommer til at koste 100 kroner mere pr. passager, og har til mål at fremskynde den grønne omstilling frem mod 2030 og sikre en udvikling af grøn transport i Danmark.









Der er dog delte meninger om, hvorvidt en sådan afgift kan bidrage til den grønne omstilling eller ej. Nogle mener, at det er en nødvendig og afgørende regulering af den klimabelastning, som luftfarten medfører, hvor andre mener, at pengene er bedre brugt på at investere i omstillingen.









Ved arrangementet i Københavns Lufthavn vil Søren Have (programchef i Concito), Thomas Thessen (cheføkonom i Københavns Lufthavne) og Jeppe Juul (seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling) debattere såvel de positive som negative effekter af passagerafgiften.









Det er muligt at deltage fysisk eller via Teams.









Det er muligt at deltage fysisk eller via Teams.

Interesserede kan læse mere via dette link, hvor det også er muligt at tilmelde sig.













