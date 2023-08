Lastbilforhandler i Odense fylder 25 år og inviterer til åbent hus

Tirsdag 8. august 2023 kl: 11:17

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bygningen her har dannet ramme for Iveco Danmarks filial i Odense i 25 år. Det markeres ved et åbent hus-arrangement fredag 25. august.I dagens anledning vil en Iveco S-Way trække Iveco's show-trailer frem foran filialen, hvor der også vil være opstillet med en række biler i både varebil- og lastbilsegmentet.Iveco's sælgere og værkstedsfolk vil stå klar til en snak om transportløsninger og muligheder.Interesserede kan melde sig til via Iveco's facebook-profil.