Vognmand på Vestsjælland valgte Volvo FH

Mandag 7. august 2023 kl: 12:06

Globetrotter-førerhus med Komfort-førerhuspakke

I-Shift gearkasse

Hjørnekamera

Luftaffjedring for og bag

Work Remote

Læssekamera

Af: Redaktionen Bilen har blandt andet:Lastbilen er leveret med Volvo Guldservicekontrakt for maksimal driftstid og alle reparationer inkluderet og Volvo Connect-tjenesten Chaufførtider, der hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne og hurtigt og let få overført fartskriver- og førerkortdata. Chaufføren kan også oprettes til Volvo Connect- app’en og se egne chaufførdata og køre-/hviletidsinfo.Hydraulikopbygning er foretaget af Vognsmeden i Grindsted, lakering er udført af Nr. Snede Autolak og slutklargøring er foretaget af Volvo Truck Center i Nr. Alslev.Salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og levering af den nye tre-akslede trækker.