Nedrivningsspecialist i Lynge tager fat med nyt kroghejs

Mandag 7. august 2023 kl: 11:50

Af: Redaktionen Den nye Scania er opbygget hos Sawo's afdeling i Herlev med et lavtbygget Multilift-kroghejs af typen Ultima 22SL.56, hvor monteringshøjde er nede på 195 mm.Kroghejset har en tip- og optrækskapacitet på 22 ton og er beregnet til containerlængder fra 4,8 - 6,3 meter.Sawo's opbyggerfolk har også monteret alu-afdækning og skørter samt værktøjskasse og skuffer.J. Jensen A/S har ud over hovedafdelingen i Lynge også en afdeling i Tjele i Midtjylland