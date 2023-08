- Tysk rasteplads er endnu en gang base for arbejdsnedlæggelse

Mandag 7. august 2023 kl: 09:48

Af: Redaktionen Denne gang har omkring 150 chauffører, der arbejder for et polsk speditionsfirma, indstillet deres arbejde på grund af manglende løn.









Verkehrsrundschau har også været i kontakt med det polske firma, som afviser, at der er tale om en strejke, da chaufførerne ikke har været ansat i det polske firma, men har været tilknyttet som underleverandører - Auftragnehmer. Og at de har opsagt deres aftale med det polske firma.









Det polske firma mener, at chaufførerne forsøger at presse firmaet til at betale "løsepenge" for at få lastbilerne tilbage.Verkehrsrundschau skriver videre, at det polske firma vil gå til de tyske myndigheder for at få de aktionerende chauffører til at opgive deres aktion og forlade deres lastbiler.















Chaufførene siger omvendt, at de vil fortsætte aktionen ind til det øjeblik, de får den manglende betaling. Interesserede kan læse mere om strejken på Gräfenhausen i foråret









Ifølge tyske Verkehrsrundschau kommer chaufførerne fra Georgien, Usbekistan, Tadschikistan og Kasachstan.