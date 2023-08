Guide kan hjælpe unge på vej til uddannelsen

Fredag 4. august 2023 kl: 12:51

Ungdomskort



Prisområde Øst: Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Aarhus, Horsens, Odder, Hedensted

Prisområde Midt: Viborg, Skive

Prisområde Vest: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern Ungdomskortet skal bestilles på mitungdomskort.dk og bliver leveret enten som et rejsekort eller i Midttrafik app.





Rejsekort

Rejsekortet er en god løsning til unge, der kun rejser med bus, tog eller letbane et par gange om ugen. Med et rejsekort får man automatisk rabat i forhold til, hvor ofte man rejser. Falder rejsen på tidspunkter uden for myldretiden - eksempelvis aften eller weekend - kan man som ung rejse 20 procent billigere. Ungdomskortet skal bestilles på mitungdomskort.dk og bliver leveret enten som et rejsekort eller i Midttrafik app.Rejsekortet er en god løsning til unge, der kun rejser med bus, tog eller letbane et par gange om ugen. Med et rejsekort får man automatisk rabat i forhold til, hvor ofte man rejser. Falder rejsen på tidspunkter uden for myldretiden - eksempelvis aften eller weekend - kan man som ung rejse 20 procent billigere.



Rejsekortet skal bestilles på rejsekort.dk





Midttrafik har lavet en infoside, hvor unge kan få hjælp til at vælge den billigste billet via en billetguide: midttrafik.dk/ung, som kan findes her:





Rejseplanen.dk viser rejsemuligheder - eksempelvis mellem skole og hjem. Rejseplanen kan findes her:





Midttrafiks Pendlertjek sammenligner kollektiv trafik med cykel og bil på fire parametre: pris, klimaaftryk, rejsetid og kalorieforbrug.





Pendlertjek findes her:





Med app'en, Midttrafik live, kan man se, hvornår bus, tog eller letbane ankommer.





I Midttrafik app kan man blandt andet købe de forskellige billettyper.







Af: Redaktionen Midttrafik peger på, at trafikselskabet - lige som landets øvrige trafiksleskaber - kan tilbyde forskellige billetter målrettet unge. Hvilken billet, der er billigst, afhænger af, hvor langt og hvor tit man skal rejse.Ungdomskortet er billigst til unge, der rejser hver dag eller næsten hver dag. Her kan unge i Midttrafiksområde rejse frit mellem skole og hjem og inden for sit prisområde for 13,51 kroner. pr. dag. Det gælder både på hverdage, aftener, weekender og på feriedage.Midttrafiks område er inddelt i tre prisområder, hvor unge kan rejse frit med et Ungdomskort: