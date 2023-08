Politiet skærper midlertidigt indsatsen ved de danske grænser

Fredag 4. august 2023 kl: 12:36

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rigspolitiet har torsdag orienteret Justitsministeriet om, at Rigspolitiet på anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) har fundet det nødvendigt midlertidigt at skærpe indsatsen ved de indre danske grænser. Det betyder eksempelvis, at man den kommende tid vil kunne opleve stikprøvevis grænsekontrol i forbindelse med indrejse fra Sverige.Som PET har oplyst, har den seneste tids koranafbrændinger haft betydning for det aktuelle trusselsbillede. På baggrund af den løbende udvikling i trusselsbilledet har myndighederne vurderet, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de konkrete og aktuelle trusler, som Danmark står overfor. Den skærpede grænseindsats forventes indtil videre opretholdt til og med torsdag 10. august 2023.