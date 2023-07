Postkoncern skrev ned på goodwill og fik negativt driftsresultat

Fredag 28. juli 2023 kl: 13:42

Nettoomsætningen udgjorde 9.812 millioner svenske kroner (10.037 millioner svenske kroner ) - et fald på 4 procent (5 procent) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne faldt samlet med 1 procent (7 procent)

Brevmængderne faldt med 14 procent (12 procent)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde et underskud på 725 millioner svenske kroner (plus 214 millioner svenske kroner)

Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde et overskud på135 millioner svenske kroner (214 millioner svenske kroner)

Af: Redaktionen Fra kvartalsrapporten for årets andet kvartal (tilsvarende 2022-tal i parentes):​​​​​​​- Det lavere justerede driftsresultat for koncernen skyldes primært vores svenske virksomhed, hvor svage konjunkturer har medført vigende B2B-mængder. Desuden har fortsat høj inflation og satsninger på strategiske initiativer påvirket koncernens lønsomhed negativt, siger koncernchef Annemarie Gardshol i en kommentar til kvartalsrapporten.Brevmængderne, som PostNord-koncernen håndterede i kvartalet, faldt med 14 procent (12 procent), og pakkemængderne faldt samlet med 1 procent (7 procent).- Vi oplever for første gang siden 3. kvartal 2021 en positiv vækst i B2C-mængderne primært drevet af vores populære varebrev i Sverige (småpakker til postkassen), siger Annemarie Gardshol og fortsætter:- Vores kortsigtede forbedringsprogrammer forløber planmæssigt. Programmerne er en kombination af omkostningsreduktioner inden for både produktion og administration samt nødvendige prisjusteringer, der skal kompensere for øgede omkostninger på grund af inflationen. Vi har også kunnet kompensere for størstedelen af det kraftige fald i brevmængderne i kvartalet. Vi fortsætter arbejdet med at øge fleksibiliteten og produktiviteten i hele vores pakke- og logistiknetværk. Samtidig fortsætter tilpasningen af brevvirksomheden i takt med, at brevmængderne falder.PostNord havde ved udgangen af kvartalet ca. 2.000 ansatte færre end i 2. kvartal 2022.