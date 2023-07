Ny trækker leverer V8-kræfter til drivaksel og kraftudtag

Fredag 28. juli 2023 kl: 10:50

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bjarne Pedersen fra den nordjysle Scania-forhandler Stiholt's opbygningsafdeling i Aalborg har stået for opbygningen, der inkluderer et to-strengs hydraulikanlæg, som drives af et permanent motorkraftudtag til drift af gyllepumpen ved kørsel med gylletrailer samt en separat kreds til kørsel med tiptrailer.Hydraulikanlægget er udrustet med en separat køler og er desuden monteret med en ekstra ”bypass-kreds”, så hydraulik-olien fra det permanente motorkraftudtag kan passere uden modtryk ved landevejs- og motorvejskørsel, hvilket reducerer motorens brændstofforbrug markant. Som en ekstra finesse har Bent Larsen fået monteret en lille spildolietank på siden af galgen, hvor hydraulikolie fra spildbakken omkring lynkoblingerne øverst på galgen kan løbe ned i, så opbygningen ikke bliver smurt ind i olie.Dronninglund Transport råder over i alt fire lastbiler, og vognmanden kører selv i en snart ti år gammel bil.- Det passer bedst med en gammel bil til en gammel vognmand, siger Bent Larsen med et grin. Han er 64 år og været vognmand siden 1985. Da forretningen var på sit højeste, talte vognparken otte trækkende enheder, men nu står der Dronninglund Transport på det halve antal.- Vi har nu fire trækkere - to lastbiler og to Volvo'er, som Bent Larsen udtrykker det.Dronninglund Transport's nye Scania R 530, der er malet hos Nordjysk Autolakering i Sæby, er solgt og leveret af lastbilsælger Dennis Andersen fra Stiholt.