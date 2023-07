Antallet af leverede nye erhvervskøretøjer er kørt frem i EU

Fredag 28. juli 2023 kl: 10:37

Af: Redaktionen På lastbilsiden blev der i årets første seks måneder registreret 179.508 nye lastbiler. Hos interesseorganisationen De Danske Bilimportører peger man på, at næsten alle europæiske markeder havde tocifrede procentvise stigninger - blandt andet i Tyskland med 24,8 procent, Frankrig 12,3 procent samt i Italien og Polen med henholdsvis 12,6 og 10,8 procent.Når det gælder busser har der også været fremgang i første halvår. Nyregistreringerne af busser steg til 14.781, hvilket svarer til en fremgang på 15 procent i forhold til samme periode i 2022. Blandt de fire største markeder var fremgangen på det største busmarked i EU, Frankrig, på 22,3 procent.- Salget af både busser, vare- og lastbiler er stigende i hele EU, da problemer med komponentmangel er blevet mindre. Vi ser også, selvom diesel stadig er dominerende, at der er stor vækst i salget af elektriske køretøjer, hvilket er essentielt for at den tunge transport bliver grønnere, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør for De Danske Bilimportører.