Vognmand i Kølkær fejrede fødselsdag med to nye tre-akslede trækkere

Fredag 28. juli 2023 kl: 10:28

13 liters 500 hk Turbo Compound-motorer

I-Shift dobbeltkoblingsgearkasser

New York Førerhuspakke

Indbygget blindvinkelkamera

Fuld luftaffjedring

Norges-bogie

Work Remote

I-ParkCool (Parkeringskøler)

Af: Redaktionen Om de to nye Volvo FH 500-bogietrækkere:Begge biler er leveret med Volvo Guldservicekontrakt og Volvo Connect-tjenesten Chaufførtider, der hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne og hurtigt og let få overført fartskriver- og førerkortdata. Chaufføren kan også oprettes til Volvo Connect- app’en og se egne chaufførdata og køre-/hviletidsinfo.





Bilerne, der er opbygget hos MH Auto og klargjort hos Volvo Truck Center Aarhus, er solgt og leveret af Jonas Kirkegaard fra Volvo Truck Center Aarhus.





Om navnet Kølkær:

Navnet Kølkær refererer sandsynligvis til et koldt kær. Tær ved Kølkær ved ligger Voulund, der betyder en ringe lund. (Kilde: Kølkær Kirke og Sogn)





