Tysk transportfirma tager den første fuld-elektriske typegodkendte køletrailer i brug

Torsdag 27. juli 2023 kl: 10:59

Af: Redaktionen Rubetrans Logistics, der er et familieejet firma grundlagt i 1992, har en strategi baseret på EU Green Deal. Det betyder, at selskabet har fokus på at transportere gods med mindst mulig klimapåvirkning.Her er den fuld-elektriske køletrailer fra Schmitz Cargobull en del af strategien.Schmitz Cargobull leverede en anden fuld-elektrisk køletrailer til et firma i Rumænien.- Brændstof og CO2-reduktion er den væsentlige grund for os til at investere i denne køletrailer, sigerFabian Diekmann, der står for trailerflåden hos Rubetrans Logistics GmbH & Co. KG.- Bæredygtighed er meget vigtig for os, og vi er glade for at være i stand til at tage yderligere fremskridt i elektrificeringen af godstransporten og agere som en trendsætter for hele transportindustrien, siger han videre.Schmitz Cargobull-traileren er S.KOe COOL-køletrailer med et høj-voltsbatteri, hvor en del af energien til køleanlægget kommer fra et system, der opsamler energi fra akslerne, når bremserne er aktiveret. Det betyder eksempelvis længere operationsradius mellem opladningerne af batteriet ved en ladestander.