Fjernbus-samarbejde har fragtet 20 procent flere rejsende

Torsdag 27. juli 2023 kl: 10:23

Af: Redaktionen Kombardo Expressen opstod i 2017 i et samarbejde mellem Molslinjen og Herning Turist. (Foto: Molslinjen)- Vores busforretning er et lille eventyr, som hele tiden udvikler sig positivt, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Kombardo Expressen kører på tværs af landet og passagererne rejser med Molslinjens hurtigfærger over Kattegat eller over Østersøen til Rønne på Bornholm. Med færgeturen adskiller Kombardo Expressen sig fra de andre fjernbusselskaber i Danmark.- Danskerne kan lide fjernbusserne på grund af en lav billetpris og stor fleksibilitet. Vi har på ganske få år bygget et stærkt brand op omkring vores busforretning, og vi er slet ikke færdige med at udvikle på det koncept, siger Jesper Skovgaard.Den hidtidige halvårsrekord med hensyn til passagertal var i første halvår sidste år.