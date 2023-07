22-årig fik stjålet kort i pirattaxi

Onsdag 26. juli 2023 kl: 10:58

Af: Redaktionen Pirattaxichaufføren havde herefter fået afledt den 22-åriges opmærksomhed og stjålet hans kort fra en lomme. Efter turen opdagede den 22-årige, at der var blevet hævet et større beløb på hans betalingskort.Østjyllands Politi opfordrer til, at man aldrig lader sig friste af en tur med pirattaxi. Politiet oplever fra tid til anden anmeldelser fra unge mennesker, der bliver udsat for både tyveri og røveri, hvor de bliver truet til at udlevere deres værdigenstande.