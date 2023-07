Organisationer danner nyt netværk i Bruxelles på tværs af transportformer

Onsdag 26. juli 2023 kl: 10:53

Klima og arbejdskraft

Fakta om netværket:

Repræsentanter fra de forskellige organisationer:

Anna Haaland Wittenberg, EU-chefrådgiver Greater Copenhagen EU Office

Torsten Laksafoss, adm. direktør Nordic Logistics Association

Bjarne Løf Henriksen, EU-chef Danske Rederier

Jonatan Grau Møller, se­ni­o­r­kon­su­lent ITD

Jens Dandanell, se­ni­o­r­chef­kon­su­lent DI

Kereto Gormsen, EU-konsulent Dansk Erhverv

John Dyrby Paulsen, direktør Dansk e-Mobilitet/Green Power Denmark

Hans Christian Graversen, politisk konsulent 3F Transport

Marianne Winther, international chef Danske Havne

Af: Redaktionen Netværket skal samle alle gode danske trans­port­kræf­ter i Bruxelles og udgøre et fagligt forum på tværs af trans­port­for­mer, hvor viden kan drøftes inden for trans­port­po­li­tik, logistik og værdikæder, trans­port­tek­nik, -økonomi, -forskning-, arbejdskraft og -uddannelse. Målet er sammen at koordinere og styrke de danske trans­portak­tø­rers arbejde med europæisk trans­port­po­li­tik.- Europæisk lovning har stor betydning for driften og udviklingen af danske trans­portvirk­som­he­der. Vores nye netværk skal bidrage til vidensdeling og opbakning på en række emner, så hele branchen står stærkere i arbejdet med europæisk trans­port­po­li­tik, siger administrerende direktør Nordic Logistics Association, NLA, Torsten Laksafoss.NLA er interersseorgaosation for vognmænd i Danmark, Sverige, Norge og Finland.Udgangspunktet for samarbejdet er, at trans­port­bran­chen som helhed står over for flere udfordringer som blandt andet investering i klimaløsninger og mangel på kvalificeret arbejdskraft.Derudover har EU fremlagt forslag til grønnere godstransport, og EU’s kli­ma­lov­giv­ning ”Fit for 55” er i gang med at blive vedtaget. Begge er lov­giv­nings­pak­ker, som omfatter alle trans­port­for­mer og har stor indvirkning på hele trans­port­sek­to­ren.- Udover lovgivning bliver de politiske ambitioner bag Fit for 55 understøttet af en række EU-fundingprogrammer og offentlig-private EU-partnerskaber, som er vigtige at hjælpe danske regioner, kommuner, universiteter og virksomheder med at få adgang til, siger EU-chefrådgiver fra Greater Copenhagen EU Office, Anna Haaland Wittenberg.Derudover skaber den grønne omstilling af trans­port­sek­to­ren også et behov for flere hænder. Siden 2021 til i dag er der sket en stigning fra 7 procent til 44 procent af trans­portvirk­som­he­der, der angiver mangel på arbejdskraft som en begrænsning i produktionen, viser tal fra Danmarks Statistik.Det er en mærkbar stigning, og der skal derfor handles hurtigt på begge dagsordner, mener EU-chef i Danske Rederier, Bjarne Løf Henriksen.- Vi er et globalt erhverv, og det kræver globale og europæiske løsninger, hvis vi skal nå vores mål, både når det gælder klima og manglede arbejdskraft. Vi ser det derfor som en stor gevinst, at branchen rykker sammen og samarbejder på en række dagsordner”, siger Bjarne Løf Henriksen og forsætter:- Som en stor søfarts- og trans­port­na­tion er det vigtigt, at vi har en stærk stemme i EU, og det håber jeg netværket kan bidrage til.Netværket består af repræsentanter fra Greater Copenhagen EU Office, Nordic Logistics Association (herunder DTL - Danske Vognmænd), ITD, DI, Dansk Erhverv, Green Power Denmark, 3F, Danske Havne og Danske Rederier. Netværket inviterer løbende relevante institutioner med til møderne for at give indblik i aktuelle sager.